Coreia do Norte poderia produzir de 10 a 20 armas nucleares por ano, diz líder sul-coreano

A Coreia do Norte poderia em breve produzir entre 10 e 20 armas nucleares por ano, disse nesta segunda-feira (25) o novo presidente da Coreia do Sul, de tendência moderada, ao mesmo tempo que pediu esforços para reduzir as tensões.

A Coreia do Norte reuniu aproximadamente 50 ogivas nucleares e dispõe de material para produzir até mais 40, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo.

"Um míssil balístico intercontinental (ICBM) capaz de alcançar os Estados Unidos está quase completamente desenvolvido, e continuam desenvolvendo a capacidade de produzir aproximadamente entre 10 e 20 bombas nucleares por ano", declarou o presidente Lee Jae-myung no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington.