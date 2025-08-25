EUA suspende licença de vacina contra chikungunya por 'efeitos adversos'

"A suspensão da licença tem efeito imediato", anunciou a Valneva a respeito da ordem da FDA emitida na sexta-feira, que cita quatro casos adicionais de efeitos colaterais graves, três deles envolvendo pessoas com idades entre 70 e 82 anos.

"Enquanto determinamos os possíveis próximos passos, e considerando que a clara ameaça do chikungunya continua aumentando globalmente, a Valneva permanece totalmente comprometida em manter o acesso à nossa vacina como uma ferramenta de saúde global", afirmou em um comunicado o CEO da empresa, Thomas Lingelbach.

A empresa farmacêutica acrescentou que está avaliando o impacto financeiro da suspensão.

Especialistas em saúde pública dizem que o chikungunya representa uma potencial ameaça pandêmica futura à medida que a mudança climática empurra os mosquitos que a transmitem para novas regiões.

Este ano, a Europa registrou 27 focos de chikungunya, um novo recorde para o continente, segundo dados do Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças (ECDC).

O chikungunya raramente é fatal, mas representa um risco maior de morte para bebês e idosos.