Ex-presidente Uribe recusa prescrição de seu caso por suborno na Colômbia

"A condenação imposta é equivocada e injusta", quero que "se reconheça minha inocência" e "renuncio ao direito de ser favorecido pela prescrição", diz o documento ao qual a AFP teve acesso, apresentado ao Tribunal Superior de Bogotá, que estuda sua apelação.

Especialistas consultados pela AFP consideram que era pouco provável que a segunda instância permitisse a prescrição porque os magistrados responsáveis estão sujeitos a medidas disciplinares.

O pai da direita moderna colombiana sustenta que o julgamento contra ele está politizado e sob pressões da esquerda, no poder com o presidente Gustavo Petro.

Tudo começou em 2012, quando Uribe denunciou o senador de esquerda Iván Cepeda por um suposto complô para vinculá-lo a paramilitares.

Mas, em uma reviravolta inesperada da justiça, em 2018 a Suprema Corte começou a investigar Uribe por manipular testemunhas para desacreditar Cepeda.

O agora pré-candidato presidencial de esquerda acusa Uribe de buscar o arquivamento do processo "em outros momentos" por meio de atrasos e manobras jurídicas.