Exército israelense anuncia investigação após ataque contra hospital em Gaza

O Exército israelense anunciou, nesta segunda-feira (25), que ordenou a abertura de uma "investigação" após um bombardeio contra um hospital no sul da Faixa de Gaza, que deixou 15 mortos, incluindo quatro jornalistas, segundo a Defesa Civil.

"Mais cedo, tropas do Exército israelense efetuaram um ataque na área do hospital Nasser em Khan Yunis. O comandante do Estado-Maior ordenou que uma investigação preliminar aconteça o mais rápido possível possível", afirmou o Exército em um comunicado.

A nota acrescenta que "lamenta qualquer dano causado a pessoas não envolvidas e que não tem jornalistas como alvos".