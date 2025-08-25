Gabinete de segurança israelense se reúne na terça para discutir Gaza

O Exército israelense está preparando uma ofensiva já anunciada na Cidade de Gaza. Porém, Netanyahu ordenou na quinta-feira a abertura de negociações para libertar "todos" os reféns, em resposta a uma nova proposta de trégua dos mediadores aceita pelo movimento islamista palestino.

Netanyahu não mencionou explicitamente a proposta dos mediadores - Egito, Catar e Estados Unidos - que visa um cessar-fogo de 60 dias associado à libertação dos reféns israelenses.

O Fórum das Famílias dos Reféns, principal organização em Israel que reúne os familiares dos cativos em Gaza, pediu um dia de mobilização nacional na terça-feira em paralelo à reunião do gabinete de segurança.

"Uma maioria absoluta do povo israelense deseja o retorno de nossos familiares para casa. O adiamento deliberado da assinatura de um acordo para sua libertação vai contra a vontade do povo e nossos valores fundamentais: a responsabilidade mútua e a solidariedade", afirmou em um comunicado o Fórum.

O ataque contra Israel que desencadeou a guerra em Gaza causou a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, segundo um levantamento baseado em números oficiais.

A ofensiva israelense na Faixa deixou pelo menos 62.744 palestinos mortos, principalmente civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.