Governo da Colômbia se reúne com guerrilha responsável por ataque fatal a policiais

Foi "um encontro grande (...) no qual estiveram os delegados das Farc-EP (...) com o objetivo de coletar insumos para o sétimo ciclo" de conversas, explicou à AFP um representante do alto comissário para a Paz.

Horas após o ataque em Antioquia, outro grupo dissidente liderado por "Iván Mordisco" explodiu um caminhão-bomba que matou seis pessoas e deixou mais de 60 feridos em Cali, em um dos dias mais violentos de 2025.

Ambas dissidências, em conflito uma com a outra, rejeitaram o acordo de paz de 2016 que desarmou grande parte das Farc.

O braço liderado por Calarcá mantém negociações com o governo do esquerdista Gustavo Petro, embora sem avanços concretos.

A menos de um ano de deixar a presidência, Petro parece longe de conseguir desarmar os grupos criminosos colombianos.

"Como pode ser que um dia após haver assassinado 13 policiais e sem considerar todo o histórico terrorista do codinome Calarcá, o governo nacional diga que reabre as negociações com um criminoso de tal calibre?", questionou no X o governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.