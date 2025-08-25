Immobile sofre lesão na coxa e desfalcará o Bologna por 2 meses

O retorno à Serie A de Ciro Immobile não está sendo fácil: o atacante italiano se lesionou na primeira rodada e vai desfalcar o Bologna por oito semanas, anunciou o clube nesta segunda-feira (25).

Immobile, maior artilheiro da história do Campeonato Italiano em uma temporada (2019/2020), ao lado do argentino Gonzalo Higuaín, com 36 gols, teve que ser substituído no primeiro tempo da derrota do Bologna diante da Roma (1 a 0), no último sábado.

O clube informou que o atacante sentiu o "músculo femoral da coxa direita, uma lesão que requer um tempo de repouso de cerca de oito semanas".