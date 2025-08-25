Independiente expulsa sócios envolvidos em briga na Sul-Americana

"Além disso, eles serão expulsos do quadro de sócios de maneira imediata e solicitaremos a aplicação do direito de admissão vitalícia, para que nunca mais voltem a pisar em um campo de futebol", acrescentou.

Torcedores do Independiente e da Universidad de Chile entraram em confronto usando facas, pedaços de pau e bombas de efeito moral dentro do estádio, em um dos piores episódios de violência dos últimos anos no futebol da América Latina.

O confronto impactante aconteceu na última quarta-feira (20), durante o jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. A partida foi cancelada e a Conmebol avalia eventuais sanções para ambos os clubes, que inclusive podem ser desclassificados do torneio.

Dois dias após o incidente, as autoridades argentinas liberaram 104 torcedores chilenos que tinham sido presos após as brigas. Duas pessoas continuavam hospitalizadas.

O esquema de segurança no estádio era de responsabilidade do Independiente, segundo a Conmebol, e tem sido questionado por diversas vozes, como a do presidente do Chile, Gabriel Boric, que denunciou um "inaceitável linchamento de chilenos".

