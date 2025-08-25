Internos fazem reféns em prisão juvenil na Guatemala

"Neste momento registra-se uma tentativa de motim" no Centro Especializado de Reinserção Juvenil da capital, indicou em um comunicado a Secretaria de Bem-estar Social da Presidência, responsável pelo centro correcional.

O presidente Bernardo Arévalo confirmou a tomada de reféns e disse que a Secretaria e o Ministério do Interior trabalham "para alcançar uma solução para o problema".

"Os motins surgiram a partir da decisão de colocar em isolamento (...) os líderes das duas principais gangues do país", acrescentou em uma coletiva de imprensa.

De acordo com a mídia local, os reféns são três funcionários da cozinha do centro correcional.

As gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha - esta última declarada organização terrorista pelos Estados Unidos - disputam o controle de territórios na Guatemala, onde extorquem comerciantes, transportadores e outros cidadãos. Quem se recusa a pagar é assassinado.

Essas gangues também operam em Honduras, enquanto em El Salvador o presidente Nayib Bukele tem encarcerado desde março de 2022 dezenas de milhares de supostos membros de gangues, amparado por um regime de exceção criticado por grupos de direitos humanos, que denunciam uma série de detenções arbitrárias.