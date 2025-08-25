Irã discute com a Rússia seu programa nuclear antes de reunião com europeus

Os presidentes russo e iraniano discutiram nesta segunda-feira (25) o programa nuclear de Teerã, após vários países europeus ameaçarem restabelecer as sanções ao país persa se não houver acordo sobre o tema.

O Irã retomará na terça-feira, em Genebra, as negociações sobre seu programa nuclear com França, Reino Unido e Alemanha, anunciou a televisão estatal iraniana.

Os três países europeus ? que fizeram parte do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã de 2015 ? ameaçam restabelecer, no final de agosto, as sanções suspensas sob esse pacto, para garantir que o programa de Teerã se limite a fins civis, conforme estipulado por uma cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).