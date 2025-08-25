Irã e potências europeias retomam negociações sobre programa nuclear

O Irã retomará na terça-feira (26) em Genebra as negociações com França, Reino Unido e Alemanha sobre seu programa nuclear, em uma nova rodada de diálogos que busca evitar que as potências europeias restabeleçam as sanções contra Teerã, anunciou a televisão estatal iraniana.

A República Islâmica suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) após a guerra de 12 dias com Israel em junho, alegando que a agência da ONU não condenou os bombardeios israelenses e americanos contra suas instalações nucleares.

Os três países europeus - que integraram o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã de 2015 - ameaçam restabelecer no final de agosto as sanções que foram suspensas devido ao pacto para garantir que o programa de Teerã seja limitado a objetivos civis, e que estipula uma cooperação com a AIEA.