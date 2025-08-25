Kneecap cancela turnê nos Estados Unidos por audiência judicial em caso de terrorismo

O grupo irlandês de rap Kneecap cancelou sua turnê pelos Estados Unidos porque um de seus membros deve comparecer a um tribunal britânico para responder à acusação de supostamente apoiar o movimento islamista libanês Hezbollah.

"Devido à proximidade de nossa próxima audiência judicial em Londres com a primeira data da turnê, e como o governo britânico continua sua caça às bruxas, teremos que cancelar todas as 15 datas da turnê nos Estados Unidos em outubro", afirmou o grupo em um comunicado publicado nas redes sociais.

"Mas assim que vencermos nosso caso no tribunal, o que faremos, prometemos embarcar em uma turnê ainda maior", acrescenta a nota, que informa que os ingressos devem ser reembolsados.