Líder do Hezbollah rejeita desarmamento antes de negociações do governo libanês com EUA

"Quem quiser tirar nossas armas, quer tirar nossas almas", acrescentou.

Sob forte pressão dos Estados Unidos e diante dos temores de que Israel amplie suas ofensivas militares, o governo do Líbano pediu ao Exército para elaborar um plano para o desarmamento do Hezbollah antes do final do ano.

O Hezbollah foi o único grupo que manteve suas armas após a guerra civil no Líbano entre 1975 e 1990, argumentando que a milícia exerce uma "resistência" frente a Israel, e rejeita de forma insistente a decisão do governo libanês de optar pelo seu desarmamento.

A decisão do desarmamento ocorreu depois de que o Hezbollah ficasse muito enfraquecido após a guerra com Israel em 2024.

Qasem instou o governo libanês a reverter a decisão, argumentando que ela foi tomada "sob os ditames dos Estados Unidos e de Israel" e acusou Washington de querer "afundar o Líbano".

Os enviados americanos Thomas Barrack e Morgan Ortagus se reunirão com autoridades libanesas na terça-feira.