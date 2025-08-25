Lil Nas X é acusado de vagar nu por Los Angeles

Mas novas imagens obtidas pelo meio de entretenimento TMZ mostram o artista ? cujo nome real é Montero Hill ? completamente nu.

As novas informações coincidem com o relato de que "havia um homem nu caminhando pela rua", conforme disse um porta-voz da polícia à AFP na semana passada.

"Ao chegar, o suspeito atacou os agentes. Ele foi detido e levado para um hospital por uma possível overdose. Foi preso por agressão a um policial", acrescentou.

O músico compareceu ao tribunal na segunda-feira e se declarou inocente de três delitos de agressão contra um policial e uma acusação de resistência à prisão.

Foi fixada uma fiança de 75 mil dólares (406,2 mil reais) e ordenado seu retorno ao tribunal em 15 de setembro.

As imagens da semana passada viralizaram e causaram agitação na Internet.