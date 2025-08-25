Liverpool marca nos acréscimos e vence Newcastle no Inglês

O Liverpool, em superioridade numérica durante todo o segundo tempo, sofreu para vencer o Newcastle por 3 a 2 nesta segunda-feira (25), com um gol nos acréscimos do jogo que fechou a segunda rodada da Premier League.

Depois de abrirem 2 a 0 no placar, e verem os 'Magpies', com um jogador a menos, conseguirem o empate no minuto 88, os 'Reds' reagiram e chegaram ao gol da vitória no apagar das luzes com o jovem Rio Ngumoha, que completará 17 anos na próxima sexta-feira.

O Liverpool, atual campeão, ocupa a terceira posição na tabela com os mesmos seis pontos de Arsenal e Tottenham, únicas equipes com duas vitórias nos dois primeiros jogos.