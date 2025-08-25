Lucy, célebre ancestral humana, é exposta pela primeira vez na Europa

"Selam nunca foi exibido fora da Etiópia e Lucy só foi exibida uma vez nos Estados Unidos", declarou o diretor do Museu Nacional, Michal Lukes, quando chegaram a Praga em 15 de agosto.

O diretor afirmou que os fósseis cedidos pelo Museu Nacional da Etiópia em Adis Abeba estão entre "as peças paleoantropológicas mais valiosas e antigas do mundo".

Os 52 fragmentos serão exibidos durante 60 dias como parte da exposição "Human Origins and Fossils" (Origens Humanas e Fósseis, em tradução livre).

O diretor da Autoridade do Patrimônio Etíope, Abebaw Ayalew Gella, indicou que a exposição "promove a Etiópia como a terra da origem humana".

Lucy "revolucionou o curso do estudo dos ancestrais humanos, em primeiro lugar por sua completude e, em segundo lugar, por sua antiguidade", declarou Ayalew Gella.

"Selam é um fóssil único por sua antiguidade (...) trata-se do fóssil de um bebê que morreu aos dois anos e sete meses", acrescentou.