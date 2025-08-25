'Mayo' Zambada, cofundador do cartel de Sinaloa, pronto para se declarar culpado nos EUA

Também é acusado de lavagem de dinheiro, crimes com armas de fogo e atos violentos ligados ao cartel entre 1989 e janeiro de 2024.

O acordo firmado com a Promotoria de Nova York, que assumiu e unificou outro caso aberto em um tribunal do Texas, prevê que Zambada se declare culpado das principais acusações: empresa criminosa em andamento e "conspiração RICO", um delito que pune os acordos para a prática do crime organizado dentro de um grupo criminoso, segundo uma carta do promotor-chefe do Tribunal Federal do Distrito Leste, Joseph Nocella.

Zambada deve comparecer perante o juiz Brian Cogan para se declarar culpado às 12h00 (13h00 no horário de Brasília) no tribunal do Brooklyn.

A Promotoria anunciou, no início de agosto, que desistiu de pedir a pena de morte nesse caso, apesar de Zambada não estar amparado por um acordo de extradição com o México, que exclui a pena capital.

Espera-se que a sentença de Zambada seja inferior à de "Chapo" Guzmán, condenado à prisão perpétua em 2019 após um longo julgamento no mesmo tribunal e perante o mesmo juiz.

"Esta resolução marca a conclusão de um dos últimos grandes processos contra os líderes do Cartel de Sinaloa nos Estados Unidos", afirmou o promotor em sua carta.