Médica e lutadora: a vida dupla de Shi Ming, estrela chinesa do UFC

Durante o dia, Shi Ming trata seus pacientes como especialista em medicina tradicional chinesa; à noite, treina para nocautear suas adversárias no Ultimate Fighting Championship (UFC), principal organização das artes marciais mistas (MMA).

Shi ficou famosa em novembro, quando assinou contrato com o UFC, após derrubar com um chute brutal sua compatriota Feng Xiaocan, que deixou o octógono de maca.

No entanto, ela não mostrou nenhum traço dessa ferocidade com seu comportamento calmo e voz suave quando concedeu uma entrevista à AFP na semana passada, antes de enfrentar a brasileira Bruna Brasil, na última sexta-feira (22).