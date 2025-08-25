Medvedev 'precisa de ajuda' após eliminação na 1ª rodada do US Open, diz Boris Becker

A decisão provocou a ira de Medvedev, que discutiu rispidamente com Allensworth e o acusou de querer encerrar a partida antes do tempo.

O russo, ex-número 1 do mundo, se voltou para o público no estádio Louis Armstrong agitando os braços com veemência para mostrar seu descontentamento, o que provocou uma paralisação de seis minutos até que Bonzi pudesse sacar.

O francês, nervoso, teve o serviço quebrado e perdeu o set, mas depois reagiu e venceu o jogo com parciais de 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 e 6-4.

O ato final de Medvedev foi quebrar sua raquete com raiva após a derrota. Posteriormente, ele disse aos jornalistas que espera receber uma multa considerável pelo mau comportamento, mas negou ter incitado o público.

"Já vão me dar uma multa bem alta, então se eu falar alguma coisa, vou ter sérios problemas", afirmou.

Quando perguntado se estava provocando deliberadamente a arbitragem para ver até que ponto poderia chegar antes de ser expulso do torneio, Medvedev respondeu: "Não fiz nada de errado hoje, não".