Mercosul e Canadá retomam negociações de acordo de livre comércio

Mercosul e Canadá vão retomar as negociações para um acordo de livre comércio, anunciou nesta segunda-feira (25) o governo brasileiro, em meio à ofensiva tarifária dos Estados Unidos.

Em um comunicado conjunto, Brasília e Ottawa assinalaram que, "como passo oportuno rumo a maior diversificação econômica", os chefes negociadores do Canadá e dos países do Mercosul devem se reunir em outubro para reiniciar as conversas de um tratado de livre comércio.

"A retomada das negociações comerciais entre o Mercosul e o Canadá constitui sinal inequívoco de nosso compromisso compartilhado de aprofundar os laços econômicos mutuamente benéficos e de abrir novas oportunidades relevantes" em ambos os lados, segundo o texto, publicado pelo Itamaraty.