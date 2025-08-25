Netanyahu classifica como 'acidente trágico' o assassinato de cinco jornalistas em bombardeio israelense em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou seu pesar nesta segunda-feira (25) pelo ataque que matou 20 pessoas, incluindo cinco jornalistas, em um hospital na Faixa de Gaza.

"Israel lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido hoje no Hospital Nasser, em Gaza", disse o premiê em um comunicado divulgado por seu gabinete, acrescentando: "Israel valoriza o trabalho de jornalistas, profissionais de saúde e todos os civis".

Colaboradores da Reuters, da Associated Press e da Al Jazeera foram mortos no ataque, informaram os três veículos de imprensa.