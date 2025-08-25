Noruega inaugura primeiro armazém comercial de CO? do mundo

O consórcio internacional Northern Lights, realizou "com sucesso" a primeira injeção de gás carbônico no fundo do Mar do Norte, anunciou nesta segunda-feira (25) o primeiro serviço comercial de transporte e armazenamento de CO? do mundo.

O projeto, que reúne os gigantes Equinor, Shell e TotalEnergies, consiste em transportar e enterrar o gás carbônico capturado de chaminés de fábricas e usinas elétricas na Europa, mediante pagamentos feitos por indústrias ou empresas energéticas.

Após ser capturado, o CO? é liquefeito, transportado por navio até o terminal de Øygarden, próximo a Bergen (oeste da Noruega), transferido para grandes cisternas e depois injetado por tubulações, a 110 quilômetros da costa, em um aquífero salino situado a 2.600 metros abaixo do leito marinho.