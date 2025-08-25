O legado polêmico do imperador etíope Haile Selassie 50 anos após sua morte

Alguns elogiam o "modernizador", outros criticam o "autocrata" que favoreceu um grupo étnico e ignorou uma fome devastadora: 50 anos após a morte de Haile Selassie, último imperador da Etiópia, seu legado continua sendo controverso, em um país cada vez mais polarizado.

Nenhuma cerimônia oficial está programada para recordar o imperador.

Em uma das últimas fotos conhecidas do Negus (rei), registrada em 12 de setembro de 1974, o dia em que foi derrubado pelos militares, o imperador aparece frágil, de barba longa, cercado por soldados e sendo escoltado do lado de fora do palácio de Adis Abeba.