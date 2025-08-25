ONG israelense acusa general de crimes de guerra na Cisjordânia

Em uma carta dirigida ao procurador-geral militar, a Associação pelos Direitos Civis em Israel (ACRI) pediu que Bluth fosse investigado, citando declarações e ações que, segundo a organização, equivaleriam a um castigo coletivo contra os palestinos.

"Pedimos que ordene a abertura de uma investigação contra o general de divisão Bluth por suspeita de crimes de guerra", escreveu a ACRI na carta, datada de domingo.

O militar havia declarado na sexta-feira que "cada vila [palestina] e cada inimigo pagarão um preço alto" pelos ataques contra os israelenses.

Suas declarações, feitas em um vídeo amplamente difundido na mídia israelense, ocorreram após a prisão de um palestino da vila de Al Mughayyir, acusado pelo exército de realizar um "ataque terrorista" nas proximidades.

No domingo, escavadeiras israelenses removeram centenas de árvores em Al Mughayyir na presença de forças israelenses, constataram jornalistas da AFP.

O exército disse que havia "limpado" a área após "uma série de ataques terroristas originados nessa vila" e acrescentou que a vegetação "obstruía a identificação dos movimentos do inimigo".