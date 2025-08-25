Petróleo sobe ante falta de avanços na Ucrânia

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (25), quando os esforços diplomáticos para solucionar o conflito entre Moscou e Kiev parecem estagnar, em um contexto de incerteza sobre possíveis sanções americanas ao petróleo russo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 1,58%, chegando a 68,80 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, avançou 1,79%, a 64,80 dólares.