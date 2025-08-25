PGR recomenda aumento de monitoramento sobre Bolsonaro a uma semana de julgamento por golpismo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta segunda-feira (25) o aumento do monitoramento policial sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, a uma semana do início das deliberações finais no julgamento que ele enfrenta por golpismo, após o líder do PT apontar para um risco de fuga.

Em uma nota encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a PGR aconselha que "se recomende formalmente à Polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas" contra Bolsonaro.

O documento da PGR, publicado na íntegra por veículos da imprensa, faz referência a um recurso apresentado ao tribunal na semana passada pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara, solicitando que seja decretada prisão preventiva contra o ex-presidente.