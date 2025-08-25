Presidenciável Paz descarta "ajuste" drástico na Bolívia para enfrentar crise econômica

O candidato presidencial de centro-direita Rodrigo Paz, favorito para o segundo turno de outubro na Bolívia, descartou um plano de ajuste severo para superar a crise econômica, em uma entrevista à AFP.

"Eu acho que vai ser uma transição. Haverá o processo de estabilização, não o chamamos de ajuste. É estabilizar. Eu acredito que o povo vai entender", disse o político.

Paz obteve a maior votação no primeiro turno, com 32%, seguido do ex-presidente Jorge Quiroga (26,7%). Ambos disputarão o segundo turno em 19 de outubro.