Refugiados rohingyas depositam suas esperanças em Bangladesh para voltarem para casa

As conversas no balneário de Cox's Bazar, em Bangladesh, são o prelúdio de uma conferência que a ONU realizará sobre o tema em Nova York em 30 de setembro.

Tanto Bangladesh quanto as Nações Unidas querem proporcionar condições estáveis em Mianmar para que os rohingyas possam retornar. No entanto, os objetivos parecem pouco prováveis, pelo menos a curto prazo.

Mohamed, por sua vez, não perde as esperanças. Ele fugiu há oito anos de sua casa na cidade birmanesa de Maungdaw, no estado de Rakhine (fronteiriço com Bangladesh), juntando-se a cerca de um milhão de outros rohingyas que, como ele, fugiam da repressão militar.

Isso foi em 2017 e o refugiado de 28 anos gostaria de voltar para casa, mas as condições não estão favoráveis.

"Como podemos voltar para casa? Estamos destinados a permanecer neste acampamento superlotado, presos entre pequenas cabanas", diz Kaisar à AFP, do lado de fora de sua estreita cabana no acampamento de refugiados de Balukhali.

- "Quando for seguro" -

Muitos rohingyas expressaram que querem voltar para suas casas, mas só quando a situação se estabilizar em Mianmar, afirmou, por sua vez, um funcionário internacional.