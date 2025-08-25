Reino Unido procura combater melhor os chamados 'crimes de honra'

Para combater melhor esse fenômeno, que segundo os números desse ministério continua sendo marginal (2.755 crimes registrados na Inglaterra e País de Gales), o governo britânico trabalhará em uma nova definição legal para levar em conta melhor sua especificidade.

No entanto, não especificou se pretende transformá-lo em uma circunstância agravante que aumentaria as penas previstas.

Também se pretende realizar cursos de formação específicos para professores, membros das forças de segurança e trabalhadores sociais, além de lançar uma ampla campanha de conscientização para que as vítimas possam se expressar livremente.

"Usaremos todos os meios ao nosso alcance para garantir que os autores sejam levados à justiça e que as vítimas estejam protegidas", declarou a Ministra do Interior, Yvette Cooper, citada no comunicado.

A associação Karma Nirvana e outras 22 organizações beneficentes expressaram satisfação com essas novas medidas.

Vários casos chocaram a opinião pública nos últimos anos, entre eles o feminicídio de Fawziyah Javed em 2021, que queria se divorciar.