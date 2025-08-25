Salvadorenho símbolo de política migratória de Trump volta a ser preso nos EUA

Antes de entrar nos serviços de imigração em Baltimore, o salvadorenho disse: "Aconteça o que acontecer hoje (...) prometam-me que continuarão rezando, lutando, resistindo e amando. Não apenas por mim, mas por todo o mundo. Continuem pedindo liberdade".

- Uganda -

No sábado, os advogados de Ábrego García afirmaram que o governo dos Estados Unidos pretende deportá-lo para Uganda, país que assinou convênio com os EUA para receber imigrantes em situação irregular que o país da América do Norte considera indesejáveis.

Em um documento, os defensores solicitaram aos tribunais que rejeitassem o caso, argumentando que se trata de uma tentativa vingativa de puni-lo por contestar sua deportação inicial para El Salvador.

A tentativa de deportar García para Uganda adiciona um toque dramático a este caso que se tornou emblemático da luta de Trump contra a imigração irregular e, segundo seus críticos, de suas violações às leis.

Na sexta-feira, García Ábrego, casado com uma americana, foi libertado por ordem judicial e recebeu permissão para voltar para sua casa em Maryland enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico de pessoas.