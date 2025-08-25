Sensação após título no Canadá, Mboko cai na estreia no US Open

A jovem conseguiu o primeiro título da carreira jogando em casa depois de uma campanha na qual eliminou quatro campeãs de Grand Slam, entre elas a americana Coco Gauff e a japonesa Naomi Osaka.

Com essa vitória, que a levou da 85ª para a 23ª posição no ranking da WTA, a estreia de Mboko foi programada para a quadra Louis Armostrong, a segunda maior de Flushing Meadows.

Mas a qualidade do tênis de Krejcikova, atual número 62 do mundo, acabou prevalecendo sobre a promessa canadense.

Mboko, que jogou com o pulso enfaixado devido a uma lesão que sofreu no WTA 1000 do Canadá, cometeu dez duplas faltas e foi praticamente inofensiva com seu serviço, com aproveitamento muito baixo no primeiro (64%) e no segundo saque (28%).

Na devolução, ela não confirmou nenhum dos dois break points que teve na partida.

Sem a confiança que mostrou no Canadá, Mboko não foi páreo para Krejcikova, que construiu sua vitória com quebras nos inícios de cada set.