Sobrevivente de assassinato com refeição envenenada na Austrália diz estar "meio vivo"

Poucos dias depois do almoço, os pais e uma tia do marido morreram, enquanto o pastor Wilkinson sobreviveu após passar semanas no hospital. Ele foi uma das principais testemunhas no julgamento contra Erin Patterson, que recebeu atenção da imprensa internacional.

A mulher condenada pelo envenenamento compareceu à Suprema Corte de Victoria, que programou dois dias de audiências. Os parentes devem prestar depoimentos sobre o impacto do crime e os advogados debaterão sobre a sentença.

"O silêncio em nossa casa é uma recordação diária. Continuo carregando um fardo pesado de tristeza por sua morte prematura", disse o pastor sobre a esposa assassinada, Heather. "Eu me sinto apenas meio vivo sem ela", completou.

Ele acrescentou que sua saúde nunca se recuperou totalmente após o envenenamento.

"Estive muito, muito perto de morrer. Levei quase dois anos para recuperar minha saúde e minhas forças até o ponto em que estão", declarou.

Wilkinson contou que suas funções renais foram impactadas, passa por problemas respiratórios e tem menos energia, além de "enfrentar os muitos desafios" de tentar refazer sua vida sem a esposa.