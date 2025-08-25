SpaceX cancela o mais recente lançamento do Starship devido ao mau tempo

O mau tempo obrigou a SpaceX a adiar nesta segunda-feira (25) o lançamento de seu protótipo de foguete Starship, fundamental para as aspirações de Elon Musk de colonizar Marte, assim como para os planos da Nasa de levar novamente astronautas à Lua.

O décimo voo de teste, que agora poderia ocorrer na terça-feira, chega em um momento de maior escrutínio para o veículo de lançamento mais potente do mundo, após uma série de falhas que começam a suscitar dúvidas sobre sua viabilidade.

Com uma altura de 123 metros, o gigante de aço inoxidável estava pronto para decolar da base Starbase da empresa, no sul do Texas, em uma janela que se abriu às 18h30 locais (20h30 de Brasília).