Trump afirma que voltou a falar com Putin depois de se reunir com Zelensky e europeus

"Toda conversa que tenho com ele é uma boa conversa. E depois, infelizmente, uma bomba é lançada em Kiev ou em algum lugar, e eu fico muito irritado com isso", acrescentou.

Trump também teve uma reunião histórica com Putin no Alasca em 15 de agosto, na tentativa de fechar um acordo para encerrar a invasão russa da Ucrânia.

Após o telefonema de 18 de agosto, Trump afirmou que Putin havia concordado em realizar uma reunião bilateral com Zelensky. No entanto, Moscou declarou desde então que não há planos para tais negociações.

"Porque não gosta dele", respondeu Trump quando questionado sobre o motivo da relutância de Putin em se encontrar pessoalmente com Zelensky.

No entanto, o presidente americano afirmou que ainda acredita que um acordo para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia esteja próximo. "Acho que vamos acabar com a guerra", afirmou.

dk/des/mel/mr/aa