Trump cogita reunião com líder norte-coreano e surpreende presidente da Coreia do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que espera se reunir novamente com o líder da Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que lançou um ataque extraordinário contra o mandatário da Coreia do Sul, a quem recebeu na Casa Branca.

Horas antes de o presidente Lee Jae-myung chegar para sua muito planejada primeira visita à Casa Branca, Trump recorreu às redes sociais para denunciar o que disse ser uma "Purga ou Revolução" na Coreia do Sul, aparentemente em referência a operações policiais que envolvem igrejas.

Quarenta minutos após o início de uma reunião no Salão Oval, na qual Lee elogiou profusamente Trump, o magnata republicano descartou sua própria e contundente crítica, dizendo: "Tenho certeza de que é um mal-entendido', já que "há um rumor circulando".