Trump denuncia 'expurgo' na Coreia do Sul antes de se encontrar com o presidente Lee

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que um "expurgo ou revolução" parecia estar em andamento na Coreia do Sul, horas antes de receber o presidente Lee Jae Myung na Casa Branca. 

"O que está acontecendo na Coreia do Sul? Parece um Expurgo ou Revolução. Não podemos permitir isso e fazer negócios lá", publicou Trump, sem especificar ao que se referia.

No domingo, os promotores sul-coreanos pediram a prisão do ex-primeiro-ministro Han Duck-soo, acusando-o de ajudar o ex-presidente Yoon Suk Yeol a declarar lei marcial em dezembro.

