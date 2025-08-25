Trump estuda se reunir com Coreia do Norte e surpreende líder da Coreia do Sul

No domingo, procuradores sul-coreanos pediram a prisão do ex-primeiro-ministro Han Duck-soo, acusando-o de ajudar o ex-presidente Yoon Suk Yeol a declarar uma lei marcial em dezembro.

Yoon foi destituído em abril após tentar derrubar o poder civil em 3 de dezembro de 2024. Ele enviou soldados armados ao Parlamento, e está atualmente detido, assim como sua esposa.

Lee, por sua vez, é um progressista que apoia o diálogo com a Coreia do Norte, um possível ponto em comum com Trump.

Embora inicialmente Trump não tenha especificado ao que se referia com sua postagem nas redes sociais, mais tarde, quando um repórter na Casa Branca pediu uma explicação, ele disse: "Bem, ouvi que houve invasões em igrejas nos últimos dias (...) invasões muito violentas em igrejas pelo novo governo na Coreia do Sul, que até mesmo entraram em nossa base militar e obtiveram informações. Provavelmente não deveriam ter feito isso".

"Ouvi coisas ruins. Não sei se é verdade ou não. Vou descobrir", afirmou. Disse que esperava ver Lee, mas acrescentou: "Não toleraremos isso".

Trump não deu mais explicações, mas no mês passado a Coreia do Sul realizou buscas em locais relacionados à Igreja da Unificação, o movimento religioso frequentemente referido pelo termo pejorativo Moonies, do seu fundador já falecido Sun Myung Moon, que foi um fervoroso defensor de causas conservadoras tanto na Coreia do Sul como nos Estados Unidos.