Trump ordena demissão de diretora do Fed por suposta fraude hipotecária

"Não vou renunciar", afirmou em um comunicado divulgado por seu advogado, Abbe Lowell. "Vou continuar cumprindo minhas obrigações para ajudar a economia americana".

Cook declarou no início do mês à AFP que não tinha a intenção de se permitir "intimidar" para renunciar ao cargo.

Nos Estados Unidos, o presidente geralmente enfrenta limitações para destituir funcionários do Fed. Uma decisão da Suprema Corte sugeriu recentemente que os membros do Fed só podem ser destituídos por "justa causa", o que poderia ser interpretado como má conduta ou abandono do dever.

O presidente republicano mencionou uma denúncia criminal com data de 15 de agosto, apresentada pelo diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA, na sigla em inglês), um aliado de Trump, ao procurador-geral dos Estados Unidos para anunciar que Cook seria demitida.

A denúncia, segundo Trump, forneceu "motivos suficientes" para acreditar que Cook poderia ter feito "declarações falsas" sobre um ou mais contratos de hipoteca.

O Fed não respondeu aos pedidos de comentários sobre o anúncio de Trump.