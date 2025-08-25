Universidad de Chile apresenta denúncia por violência em jogo na Argentina contra Independiente

A Universidad de Chile apresentou uma queixa à justiça argentina nesta segunda-feira (25) pelos atos de violência sofridos por seus torcedores na quarta-feira, durante uma partida da Copa Sul-Americana contra o Independiente, em Buenos Aires.

"A justiça argentina deve conduzir uma investigação para determinar os responsáveis e aplicar as sanções estabelecidas por lei", afirmou o clube chileno em um comunicado, que relatou o encontro entre seu presidente, Michael Clark, e o promotor que investiga o caso, Mariano Zitto.

A violenta briga entre torcedores do Independiente e da Universidad de Chile no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, ao sul de Buenos Aires, deixou 19 feridos, dois dos quais permanecem hospitalizados em estado grave, e mais de 100 detidos, que foram liberados na sexta-feira.