Veneza recebe estrelas para seu festival de cinema

O Festival Internacional de Cinema de Veneza começa na próxima quarta-feira (27), estendendo o tapete vermelho para artistas como Julia Roberts e George Clooney, que se reunirão na cidade do norte da Itália para a 82ª edição do evento, que será marcada por várias estreias mundiais.

Vários filmes são inspirados na atualidade e podem gerar debate. Com a guerra na Ucrânia sem sinais de terminar, Jude Law interpreta o presidente Vladimir Putin em 'The Wizard of Kremlin' ('O Mago do Kremlin', em tradução livre), um longa de Olivier Assayas sobre a ascensão do líder russo.

E a cineasta franco-tunisiana Kaouther Ben Hania apresentará 'The Voice of Hind Rajab' ('A Voz de Hind Rajab', em tradução livre), que conta a história real de uma palestina de cinco anos assassinada em janeiro de 2024 pelas forças israelenses junto com seis familiares enquanto tentavam fugir da Cidade de Gaza.