Venus Williams luta, mas é eliminada em seu retorno ao US Open

Ainda assim, o destaque absoluto ficou com a mais velha das irmãs Williams, cuja competitividade despertou entusiasmo nas arquibancadas, especialmente de seu noivo, o ator Andrea Preti.

Sua ex-rival Maria Sharapova também acompanhou a californiana em sua vigésima quinta participação no Aberto dos Estados Unidos, torneio que venceu em 2000 e 2001.

Venus, detentora de sete troféus de Grand Slam, retornou há um mês ao torneio de Washington após mais de um ano de ausência, onde passou por uma cirurgia para remover miomas uterinos, tumores benignos que lhe causavam dor havia décadas.

O US Open disponibilizou a quadra central para a veterana na primeira partida da programação noturna, que termina com a estreia do espanhol Carlos Alcaraz contra o tenista local Reilly Opelka.

- Ovacionada -

Com cerca de metade dos 23 mil lugares ainda vazios, os fãs na Arthur Ashe Court ovacionaram calorosamente a entrada da ex-número um do mundo, que, totalmente concentrada, não mostrou sequer um sorriso.