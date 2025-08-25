Vietnã se prepara para a passagem do tufão Kajiki

O Vietnã começou a retirar mais de 300.000 moradores de suas costas nesta segunda-feira (25), antes da passagem do tufão Kajiki, que avança em direção ao país asiático com rajadas de vento de 160 quilômetros por hora.

O tufão, o quinto desde o início de 2025 no Vietnã, avança pelo Golfo de Tonkin com ondas de até 9,5 metros.

Quase 325.000 residentes de cinco províncias costeiras serão transferidos para abrigos temporários em escolas e edifícios públicos, informaram as autoridades.