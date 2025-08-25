Wall Street cai, de olho nos resultados da Nvidia

Na semana passada, parte dos atores do mercado antecipava que "o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) adotaria uma posição mais restritiva, mas acabou sendo bastante complacente", acrescentou o analista.

O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou na sexta-feira que uma rápida deterioração do mercado de trabalho americano não está descartada e poderia "justificar" um alívio da política monetária, o que incluiria reduções nas taxas de juros.

A próxima reunião de política monetária do Fed está prevista para 17 de setembro e, segundo a maioria dos analistas, deverá resultar em um corte de um quarto de ponto percentual nas taxas, de acordo com a ferramenta de monitoramento FedWatch da CME.

"Ainda há muitos dados econômicos que podem moderar um pouco o entusiasmo atual dos investidores", ponderou Stovall, ao destacar a publicação, na quinta-feira, de uma nova estimativa do crescimento econômico dos Estados Unidos no segundo trimestre.

Os analistas esperam números melhores que os do primeiro trimestre, o que "poderia ser encorajador" ao indicar "que a economia continua bastante resiliente e que não estamos caminhando para uma recessão", segundo Stovall.

No entanto, "isso também implicaria que o Fed não precisa ser tão agressivo na redução das taxas de juros", acrescentou.