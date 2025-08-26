A história de amor entre Taylor e Travis em cinco pontos

A prodígio da música ganhou seu primeiro Grammy com apenas 20 anos, quando se dedicava ao country antes de dar o salto para o pop.

Com isso, obteve um sucesso avassalador, bem como precisou aprender a viver sob os holofotes. Swift lidou com uma disputa muito comentada com Kanye West e regravou seu catálogo inicial de canções para recuperar sua propriedade de uma empresa de capital privado.

Ela teve romances muito comentados com atores de Hollywood e estrelas do pop. Além disso, há rumores de que Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston, Joe Jonas, Calvin Harris e Harry Styles estejam entre as referências nas letras de suas músicas.

No ano passado, ela ganhou seu quarto Grammy de Álbum do Ano, o maior número conquistado por qualquer artista, e concluiu a turnê de shows mais lucrativa de todos os tempos.

- Um grande da NFL -

O próprio caminho de Kelce rumo à grandeza no futebol americano também teve seus obstáculos.