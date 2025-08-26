Adversária do Brasil, Bolívia divulga lista de convocados para as Eliminatórias

A Bolívia divulgou, nesta terça-feira (26), a lista de convocados para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Brasil.

O meia Henry Vaca, do Oriente Petrolero, é a principal novidade entre os 28 nomes chamados pelo técnico Oscar Villegas.

O jogador de 27 anos não defende a seleção boliviana desde a vitória por 4 a 0 sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias, em setembro de 2024.