Agentes mascarados nos corredores: o medo toma conta da comunidade imigrante nos EUA

A venezuelana María (pseudônimo) diz sentir "medo, angústia, pavor porque você não sabe o que vai acontecer". "Viemos de tão longe e é um grande sacrifício ser mandada de volta tão rápido", disse ela à AFP após assinar pessoalmente os documentos para a audiência sobre o asilo que ela e seus dois filhos solicitarão.

A crescente pressão da Casa Branca para aumentar o número de prisões diárias levou o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) a revistar locais de trabalho e tribunais e a deter menores de idade, muitos dos quais são protegidos pelo Status Especial de Imigrante Juvenil (SIJS).

Só em Nova York, cerca de 50 menores de 18 anos, a maioria do Equador, foram detidos até agora neste ano, segundo o The New York Times. Solicitados pela AFP, o ICE não forneceu números.

Ao contrário do primeiro mandato de Donald Trump (2017-2021), quando a política era separar as famílias na fronteira como medida de dissuasão ? ainda há mais de 1.000 menores que não foram reunidos com seus pais ? agora se usa "um mecanismo diferente", diz Michelle Ortiz, diretora dos serviços jurídicos para a infância do Comitê Internacional de Resgate (IRC, na sigla em inglês).

"Famílias estão sendo detidas juntas pelo ICE, que coloca os adultos em detenção e as crianças sob nossos cuidados", explica. Agora, "acontece de forma diferente". E tudo pode mudar à medida que a "situação se torna mais caótica", alerta.

Os menores representados por sua organização têm "ordens de deportação e estamos aguardando para ver como o governo Trump facilitará essas deportações".