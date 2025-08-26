América Latina se une em torno do financiamento climático antes da COP30

Ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe se uniram nesta terça-feira em torno do fortalecimento das fontes de financiamento frente à crise climática na região, antes da COP30.

As autoridades se reuniram na Cidade do México para "lançar as bases de uma narrativa regional" frente ao aquecimento global e fortalecer "a liderança" da América Latina antes da COP30, que será realizada em novembro, no Brasil.

"Reafirmamos a urgência de ampliar a provisão de meios de implementação por parte dos países desenvolvidos para a nossa região", diz a declaração ministerial, divulgada pela Secretaria do Meio Ambiente do México. "Enfatizamos que o financiamento climático deve ser novo, adicional, previsível, adequado e acessível."