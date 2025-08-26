Borussia Dortmund renova com o técnico Niko Kovac até 2027

O Borussia Dortmund anunciou, nesta terça-feira (26), a renovação do contrato do técnico Niko Kovac por mais um ano, até junho de 2027.

Kovac, que tem passagens por Bayern de Munique, Eintracht Frankfurt, Monaco e Wolfsburg, chegou ao Dortmund em janeiro deste ano.

Na ocasião, a equipe ocupava a 11ª posição da Bundesliga, mas sob o comando do treinador croata somou 22 dos últimos 24 pontos possíveis e conseguiu terminar entre os quatro melhores do campeonato, garantindo vaga na Liga dos Campeões.