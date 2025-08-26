Brasil disputará amistosos contra Coreia do Sul e Japão em outubro

A seleção do Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão em outubro, em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, anunciou nesta terça-feira (26) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo contra os sul-coreanos será disputado em 10 de outubro em Seul, às 20h locais (8h de Brasília), enquanto a partida contra os japoneses acontecerá em 14 de outubro em Tóquio, às 19h30 locais (7h30 em Brasília).

Os amistosos na Ásia são parte do plano do Brasil de enfrentar diferentes estilos de jogo antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, para a qual a Seleção já está classificada.