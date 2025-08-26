Casal Cristiano Ronaldo e Georgina rompe tabus na Arábia Saudita

A chegada ao país, em janeiro de 2023, do jogador português e de sua companheira argentina-espanhola, mãe de dois de seus filhos, provocou críticas pelo fato de não serem casados oficialmente.

Apesar disso, o casal continuou ostentando seu estilo de vida glamouroso no Instagram, onde o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro é a personalidade mais seguida do mundo, com 662 milhões de seguidores, ou na Netflix, onde ela é a protagonista da série documental "Soy Georgina".

- "Mais flexibilidade e pragmatismo" -

"Como pôde a terra das duas mesquitas sagradas aceitar essa impureza durante dois anos?", perguntou Raad Mohammed na rede social X.

Contudo, esse tipo de comentário foi rapidamente abafado por uma avalanche de felicitações, enquanto a imprensa saudita faz vista grossa.

Os tempos mudaram em um reino onde 70% dos sauditas têm menos de 35 anos, uma evolução que, segundo Sebastian Sons, do instituto alemão CARPO, "está inserida em um quadro mais amplo de transformação social na Arábia Saudita".